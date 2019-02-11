تخفيضات أوبك ومخاوف التجارة توازن أسعار النفط

استقرت أسعار #النفط اليوم الاثنين بفعل تنامي أنشطة الحفر الأميركية والمخاوف على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأميركية الصينية، وهو ما وازن أثر الدعم الآتي من جهود كبح المعروض التي تقودها #أوبك .



وفي الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مستقرا دون تغير يذكر عند 62.13 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات فحسب. وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 52.45 دولار.

وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في فيينا "أسعار النفط مازالت تتحسس طريقها. من ناحية، هناك خفض إنتاج أوبك+، والذي زاد بفعل المشاكل المتنامية المحيطة بالمعروض النفزويلي. وفي ذات الوقت، لا مفر من حقيقة أن بيانات اقتصاية عديدة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات #التجارة_الأميركية_الصينية لا تتقدم سريعا جدا على ما يبدو".

وكانت شركات الطاقة العاملة في #الولايات_المتحدة زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع، حسب ما أظهره تقرير أسبوعي من بيكر هيوز يوم الجمعة.