شل للعربية: نتوقع نمو الطلب على الغاز 2% بـ2019

قال نائب الرئيس في "شل" الدولية منير بوعزيز في مقابلة مع العربية، على هامش فعاليات #القمة_العالمية_للحكومات، إن حكومات المنطقة بدأت في التفكير في كيفية تحفيز إنتاج #النفط لاسيما بعد تراجع الأسعار، وانخفاض الاستثمار في القطاع والتنافسية عالمياً.

وذكر أن البرلمان المصري يناقش تعديلا جديدا في قانون النفط، ويدرس تعديل شروط العقود لتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع النفط.

وأوضح أن الغاز الطبيعي هو صلة الوصل بين النفط التقليدي والطاقات المتجددة، منوها بأن #شل أصبحت لاعبا مهما في قطاع #الغاز_الطبيعي_المسال حيث بات تنتج 60 مليون طن سنويا من أصل حجم السوق العالمية التي تقدر عند 220 مليون طن.

وتوقع أن ينمو الطلب على الغاز بنسبة 2% في 2019 ما بين 3 و4% بالنسبة للغاز المسال "LNG".