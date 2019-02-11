مصر تعلن نتائج مزايدتين لاستكشاف النفط والغاز خلال أيام

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الاثنين، إنه من المقرر الإعلان عن نتائج مزايدتين طرحتهما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاستكشاف النفط والغاز خلال أيام.

كان الملا أعلن العام الماضي أن #مصر ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن #النفط والغاز في 27 قطاعا، من بينها 11 قطاعا تشملها من هيئة البترول، و16 قطاعا من إيجاس.

وقال الوزير في مؤتمر نفطي بالقاهرة اليوم "سنعلن عن نتائج مزايدتين طرحتهما #الهيئة_المصرية_العامة للبترول وإيجاس والمزايدتان شهدتا إقبالا كبيرا من الشركات العالمية وعودة ودخول شركات أخرى للعمل في مصر".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف الملا أن مصر نجحت في خفض المستحقات المتأخرة لشركات #النفط الأجنبية أكثر من 80 بالمئة.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 1.2 مليار دولار في 30 يونيو حزيران الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تعلن مصر عن أي تطورات جديدة على صعيد باقي المستحقات المتأخرة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر إن استثمارات الحقول الأربعة الكبرى التي دخلت الإنتاج بالبحر المتوسط العام الماضي أكثر من 27 مليار دولار، مضيفا "ستصل معدلات الإنتاج مع اكتمال كافة المراحل إلى 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز".