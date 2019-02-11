"بي بي" تبدأ الإنتاج من ثاني أكبر مشاريعها النفطية بمصر

أعلنت شركة "بي بي" البريطانية عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من المرحلة الثانية من مشروع تنمية غازات غرب دلتا النيل في #مصر .

وقد تمت تنمية هذا المشروع الذي ينتج الغاز من حقلي جيزة وفيوم، في المياه العميقة وبمد خط ربط لمسافة طويلة لنقل الغاز لمحطة متواجدة على البر.

ويعد بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة المشروعات الكبرى لمجموعة #بي_بي التي وضعت على خريطة الإنتاج خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"، بوب دادلي، إنه مع بدء المرحلة الثانية من مشروع تنمية غرب الدلتا الآن تكون "بي بي" قد بدأت في الإنتاج الآمن من 21 مشروعا جديدا عبر السنوات الثلاث الأخيرة، ما يجعلنا على المسار الصحيح لإنتاج 900 ألف برميل مكافئ من البترول يوميا بحلول عام 2021.

ويتضمن مشروع تنمية غرب دلتا النيل في مصر خمسة حقول غاز طبيعي تمتد عبر منطقتي الامتياز بالمياه العميقة في شمال الإسكندرية وغرب البحر الأبيض المتوسط. رغم أنه كان من المخطط أن يكونا مشروعين منفصلين ولكن رأت "بي بي" وشركاؤها الفرصة سانحة لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل وذلك للتعجيل بإنتاج الغاز للسوق المصرية.

وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إنتاج الغاز من أول حقلين وهما توروس وليبرا، وقد بدأ الإنتاج منهما خلال العام 2017. ومشروع تنمية حقلي جيزة وفيوم الذي يضم ثماني آبار، ينتج حاليا قرابة 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، ومن المتوقع أن يصل أقصى معدل إنتاج له إلى حوالي 700 مليون قدم مكعبة في اليوم.

أما المرحلة الثالثة من مشروع تنمية غرب دلتا النيل فتشمل تنمية حقل ريفن. ومن المنتظر بدء الإنتاج من هذا الحقل بنهاية العام الجاري.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" في شمال إفريقيا، هشام مكاوي، إن هذا المشروع الضخم متعدد المراحل سوف يلعب دوراً مهماً في توفير الغاز الطبيعي لمصر، كما أنه يساهم في تحقيق استراتيجية شركة "بي بي".

وأضاف: "نشاطنا في مصر يمتد لأكثر من نصف قرن، وبفضل مشروعات مماثلة، سيكون لهذا النشاط مستقبل واعد. وسيساعد إنتاج حقلي جيزة وفيوم على استدامة إمداد الطاقة محلياً، وأيضاً وصول صافي إنتاجنا في مصر من عام 2016 إلى ثلاثة أضعاف المعدلات بحلول عام 2020".

ومع انتهاء مشروع غرب #دلتا_النيل بالكامل بنهاية 2019، من المتوقع أن يصل الإنتاج المجمع من هذا المشروع إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما يعادل 20% من إنتاج مصر الحالي من الغاز. وسيتم ضخ كل الغاز المنتج في الشبكة القومية للغازات.

وتملك شركة "بي بي" حصة تبلغ 82.75% من رأس المال المشروع.

والمرحلة الثانية من مشروع غرب دلتا النيل تأتي بعد الإنتاج من المرحلة الأولى من حقل أتول في عام 2018. فبعد حوالي عام من بدء الإنتاج لا يزال أتول ينتج 350 قدم مكعبة يوميا من الآبار الثلاث، والتي تُضخ في الشبكة القومية. وسيتم حفر بئر رابعة في وقت لاحق من 2019 لتعزيز الإنتاج وزيادة الاحتياطيات المستخرجة.