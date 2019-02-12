أرامكو وسوميد توقعان اتفاقين لتخزين المواد البترولية

وقعت الشركة العربية لأنابيب البترول #سوميد المصرية، اتفاقيتين مع شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية "ATC"، لتخزين منتجات بترولية حسب ما ذكرت وزارة البترول المصرية.

ويستهدف عقد التعاون الاستراتيجي الأول، توفير سعات تخزينية لتداول وتخزين منتج السولار عالى الجودة بطاقة إجمالية 222 ألف متر مكعب بموقع الشركة بسيدي كرير بغرض إعادة تصديره الى السوق الأوروبي.

ويشمل العقد الثاني، توفير سعات تخزينية لزيت الوقود في العين السخنة بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء في السعودية أو إعادة تصديرة أو توفير احتياجات السوق المحلية المصرية.

جاء ذلك على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2019" بحضور وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان، إن مشروع #التخزين دخل بالفعل حيز التشغيل خلال شهر أكتوبر 2018 وهو يعد أحد محاور تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

كما يشمل العقد الثاني الاستفادة من الرصيف البحرى لسوميد في #العين_السخنة وتجهيزاته بتوفير سعات تخزينية لاستقبال وتخزين وتداول منتج المازوت بطاقة إجمالية 165 ألف متر مكعب بموقع شركة سوميد بالعين السخنة بغرض إمداد محطات توليد الكهرباء بالسعودية أو إعادة تصديره أو توفير احتياجات السوق المحلى المصري أو توفير وقود السفن بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا المشروع خلال شهر إبريل المقبل.

ووقع العقدين المهندس ابراهيم جاسم البوعينين رئيس شركة ارامكو السعودية للتجارة والمهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة سوميد.

وتعد هذه المشروعات استكمالاً لرؤية وزارة البترول لزيادة العائدات وتنويع #مصادر_الطاقة وبما يعزز مكانة سوميد وبالتوافق مع رؤية #وزارة_البترول والثروة المعدنية في تحويل مصر الى مركزاً إقليميا وعالمياً لتداول وتخزين وتجارة البترول والغاز.

وقال وزير البترول المصري إن هذه المشروعات تأتي نتيجة الاستقرار الذي تشهده مصر إلى جانب حزمة الضوابط والقوانين الداعمة للاستثمار والتي توفر الثقة لكل من المستثمر والهيئات التمويلية.