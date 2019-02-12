أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط بـ50 ألف برميل

أظهر تقرير شهري لـ" #أوبك " تخفيض توقعات المنظمة لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون ب/ي (من 1.29 مليون ب/ي سابقا) بمعدل 50 ألف برميل يوميا بسبب تباطؤ اقتصادات رئيسية.

وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على #النفط 30.59 مليون ب/ي في 2019 بانخفاض 240 ألف ب/ي عن التوقع السابق.

بالمقابل، رفعت أوبك توقعها لنمو المعروض النفطي من خارج المنظمة في 2019 بواقع 80 ألف ب/ي إلى 2.18 مليون ب/ي.

ونقلت مصادر ثانوية عن "أوبك" أن إنتاج المنظمة في يناير تراجع 797 ألف ب/ي عن الشهر السابق إلى 30.806 مليون ب/ي مع تطبيق تخفيضات المعروض الجديدة.



وبحسب حسابات لرويترز من واقع أرقام أوبك، فإن أعضاء المنظمة المقيدون باتفاق خفض المعروض حققوا 86% من التخفيضات المتفق عليها في يناير.



وأشارت أوبك إلى أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي تراجعت 10.8 مليون برميل عن الشهر السابق في ديسمبر لتبلغ 28 مليون برميل فوق أحدث متوسط 5 سنوات.