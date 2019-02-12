مسؤول بشل: نهدف لزيادة صادرات الغاز المسال من مصر

قال رئيس مجلس إدارة #شل مصر جاسر حنطر اليوم الثلاثاء، إن رويال داتش شل تخطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر هذا العام مع زيادة الإنتاج من حقل بغرب الدلتا.



وأبلغ الصحفيين في القاهرة أن شل صدرت 12 شحنة من الغاز المسال من مجمع #إدكو في العام الماضي، وتأمل بتصدير المزيد العام الحالي، مضيفا أن من المنتظر الانتهاء من مشروع المرحلة 9ب في منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة بحلول نهاية العام.



وشل إحدى الشركات التي فازت اليوم بحقوق تنقيب جديدة في #مصر . وحصلت الشركة على خمسة من بين 12 امتيازا طرحوا في مزايدة، وفقا للنتائج التي أعلنها وزير البترول طارق الملا.



وقال حنطر "المناطق التي فزنا بها اليوم تكمل لنا الصورة"، موضحا أنها تستهدف مناطق امتياز قرب البنية التحتية القائمة للشركة لمساعدتها في بيع كميات الغاز بوتيرة أسرع.



وأضاف "نركز على الأنشطة البرية والبحرية على حد سواء في المستقبل".



وذكر أن كمية الغاز التي يتم ضخها لمجمع إدكو للإسالة تبلغ نحو 200-300 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما لا يكفي لتشغيل خطي الإنتاج في المصنع.



وتقوم وحدة إنتاج #الغاز_المسال بتبريد الغاز الطبيعي وتحويله إلى سائل كي يتسنى نقله على متن سفن إلى وجهات غير متصلة بخطوط أنابيب.



وقال حنطر إن الطاقة الإنتاجية لمجمع إدكو تبلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا.