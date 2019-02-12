مصر تضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط

أعلنت وزارة البترول والثورة المعدنية في #مصر، أنها تعمل على وضع اللمسات الأخيرة والتفاصيل النهائية للعقود الجديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز.

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن بلاده تعمل على جعل عملية استرجاع التكاليف أسرع وأقل بيروقراطية وأكثر كفاءة.

وفي أكتوبر الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة البترول بصدد صياغة عقود جديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج #النفط_والغاز عبر إضافة بنود تحفيزية لجذب المزيد من #الاستثمارات_الأجنبية. وتعتزم الوزارة تطبيق العقود الجديدة خلال الربع الأول من 2019.

وتشمل الشروط المزمع تطبيقها أن تتحمل الشركات "تكلفة البحث والاستخراج مقابل حصة من الإنتاج"، وستختلف الحصة من امتياز لآخر، بناء على تكلفة الاستثمار.

وستتيح الشروط الجديدة للشركات بيع حصتها لأي جهة يختارونها بدلا من النظام الحالي، والذي يمنحهم فقط ثلث الإنتاج ويتيح للحكومة شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سلفا. وأوضحت المصادر أن العقود القائمة لن تتأثر بالنظام الجديد، لافتا إلى أنه سيطبق فقط على "المناطق الحدودية غير المطورة".

في سياق متصل، أعلنت شركة "بي بي" البريطانية أنها بدأت إنتاج الغاز من المرحلة الثانية بمشروع غرب دلتا النيل في مصر من حقلي جيزة وفيوم بمعدل نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا.

وتوقعت أن يصل إنتاج الغاز من الحقلين اللذين يضمان ثماني آبار، إلى معدل أقصى يقارب 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وتوقع وزير البترول المصري في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019) أن يصل إنتاج الحقلين إلى هذا المعدل في شهر أبريل المقبل.

وخلال المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بويان، إن شركته تدرس تطوير أصول المصب (التكرير والتوزيع) بقطاع البتروكيماويات في مصر، حيث تستحوذ الشركة على حصة من مصنع الإسالة بإدكو.

وقال رئيس قطاع نقل الغاز والطاقة بشركة "إيني"، ماسيمو مانتوفاني، إنه لا يوجد موعد، ومع ذلك هناك اهتمام كبير من كل الأطراف المعنية بإعادة تشغيل مصنع دمياط في أقرب وقت.

وأشار الوزير المصري إلى أن حقل ظهر سيقترب من ذروة إنتاجه عند نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة مع 2.1 مليار حاليا بحلول نهاية 2019.

وأوضح أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيتجاوز 7 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد دخول عدة حقول مكتشفة حديثا، على خط الإنتاج. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً.