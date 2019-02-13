مخزونات النفط الأميركية تهبط 998 ألف برميل يومياً

قال معهد البترول الأميركي إن #مخزونات_النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير إلى 447.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وأشار المعهد إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما هبطت بمقدار 502 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول إلى أن معدل استهلاك المصافي هبط بمقدار 832 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 746 ألف برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 826 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.