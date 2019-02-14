أرامكو وتوتال تطوران شبكة محطات وقود في السعودية

قالت أرامكو السعودية وشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال في بيان مشترك اليوم الخميس، إنهما وقعتا اتفاقا لتطوير شبكة لمحطات الوقود في المملكة.

وأوضح البيان أن المشروع المشترك مناصفة بين الشركتين سيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة في سوق بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

وقعت الشركتان اتفاقا مع مالكي شركة التسهيلات للتسويق وشركة سهل للنقل، للاستحواذ على شبكتهما القائمة التي تضم 270 محطة وقود وأسطولهما من شاحنات ناقلات الوقود.

وقال البيان إن أرامكو السعودية وتوتال تخططان لتحديث الشبكة وبناء محطات وقود عالية الجودة في مناطق بعينها.

وتخضع الصفقة لموافقة السلطات التنظيمية.

وقال البيان إن المشروع المشترك سيتبنى نهجا تدريجيا لتوسعة شبكة محطات بيع الوقود المحلية، مع خطة للوصول إلى هدف امتلاك وتشغيل مئات المحطات بحلول 2021.

وسيتولى رئاسة مجلس إدارة المشروع المشترك عبد العزيز القديمي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق لدى أرامكو، وسيتولى محمد القحطاني منصب الرئيس التنفيذي.

كانت أرامكو أسست العام الماضي شركة لبيع الوقود بالتجزئة في السوق المحلية في إطار مسعى شركة النفط الوطنية للتوسع خارج مجال إنتاج النفط ودخول أنشطة المصب.