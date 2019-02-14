جولدمان: أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تخفيضات أوبك

قال بنك #جولدمان_ساكس إن تخفيضات الإنتاج التي تزيد عن التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب ستدفع #أسعار_النفط للصعود.



وتوقع البنك الأميركي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي برنت إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019.



وقالت #أوبك هذا الأسبوع إنها خفضت إنتاج النفط كثيراً بموجب اتفاق الإمدادات العالمي، لتقلصه حوالي 800 ألف برميل يوميا في يناير إلى 30.81 مليون برميل يوميا.



وأضاف أن العقوبات الأميركية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام.



وقال بنك الاستثمار "تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية"، وفقا لوكالة "رويترز".



وذكر معهد البترول الأميركي أمس أن المخزونات الأميركية نزلت 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير إلى 447.2 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.7 مليون برميل.



غير أن جولدمان قال إنه حذر بشأن توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019، مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.