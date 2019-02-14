نوفاك: لولا اتفاق أوبك+ لوصل برميل النفط لـ 25 دولارا

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر #نوفاك ، أن اقتصاد روسيا استفاد من اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض إنتاج النفط العالمي.

وقال نوفاك، خلال مؤتمر في منتجع سوتشي على البحر الأسود، اليوم الخميس، إن تخمة المعروض النفطي العالمي كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق وإن الأسعار كانت ستصل إلى 25 دولارا للبرميل، موضحا أنه در إيرادات إضافية على روسيا بستة تريليونات روبل أو ما يعادل 15 مليار دولار، في العامين الأخيرين.

خام برنت يسجل ذروة 2019

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار #النفط نحو 1% اليوم الخميس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأميركي وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

وفي الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، كانت عقود خام القياس العالمي برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق.

وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

الحرب التجارية

وارتفعت عقود #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن المحادثات تمضي على نحو "جيد جدا".

وقال كبير محللي السوق في أواندا ألفونسو إسبارزا "هدنة التسعين يوما (في #الحرب_التجارية ) التي اُتفق عليها في ديسمبر كانون الأول ستنتهي في أول مارس آذار، لكن نظرا لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت لاحق من ذلك الشهر".

ودعمت الأسواق أيضا ببيانات تبعث على التفاؤل للتجارة الصينية شملت النفط الخام.