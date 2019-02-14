واردات كوريا الجنوبية من نفط إيران تنخفض 76% في يناير

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن #كوريا_الجنوبية استوردت 227 ألفا و941 طنا من #النفط_الإيراني في يناير/كانون الثاني، بانخفاض نسبته 76% على أساس سنوي.

ويعادل هذا 1.7 مليون برميل، وفقا لحسابات رويترز. وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد ما إجماليه 12.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 13.2 مليون طن قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر.

وتعتبر بيانات المؤسسة هي المعيار الذي يستند إليه القطاع في حساب واردات كوريا الجنوبية من #النفط .