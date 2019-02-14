وحدة لوك أويل التجارية توقف عمليات المبادلة في فنزويلا

قالت الرئيس التنفيذي لمنتج النفط الروسي #لوك_أويل وحيد علي كبيروف إن وحدة ليتاسكو التجارية التابعة للشركة أوقفت عمليات المبادلة مع فنزويلا منذ فرض العقوبات الأميركية على شركة #النفط الوطنية الفنزويلية في يناير كانون الثاني.



وأضاف علي كبيروف أنه يأمل أن يكون اتفاق إنتاج النفط العالمي بين #أوبك وغير الأعضاء مؤقتا فحسب وأن لوك أويل تعتزم إنتاج ما بين 82 و83 مليون طن من النفط في #روسيا هذا العام.



وزير روسي: على فنزويلا احترام التزامات ديونها لموسكو

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الخميس إن على #فنزويلا أن تحترم التزامات ديونها لروسيا رغم الوضع السياسي في كراكاس.



وأضاف سيلوانوف، متحدثا للصحفيين خلال مؤتمر في منتجع سوتشي على البحر الأسود، أن فنزويلا لم تطلب أي مساعدة مالية جديدة من روسيا.