تخفيضات أوبك ترفع النفط لأعلى مستوى في 2019

ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وإغلاق جزئي لأكبر حقل نفطي بحري في السعودية.



وارتفع #برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولاراً هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولارا، بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة.



وخام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5% هذا الأسبوع.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.56 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتا يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.



وقال تجار إن الأسعار تلقت دعما من إغلاق جزئي لحقل السفانية السعودي، أكبر حقل نفطي بحري في المملكة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من مليون برميل يوميا.



وذكر المصدر أن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع. ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته.