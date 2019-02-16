ألمانيا.. ارتفاع استيراد الغاز 23% لـ 26 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أن واردات #ألمانيا من الغاز الطبيعي زادت 9.7 بالمئة في 2018 مقارنة بالعام السابق، وهو ما رفع فاتورة الاستيراد بنسبة 23.4 بالمئة.

ووفقا للبيانات التي أصدرها مكتب احصاءات التجارة، بلغ حجم واردات #الغاز على مدار العام الماضي 126 مليار متر مكعب في حين بلغت قيمة الواردات 23.7 مليار يورو (26.70 مليار دولار).

ويستخدم أكبر اقتصاد في أوروبا الغاز في #الصناعة والتدفئة المنزلية وتوليد الكهرباء.

وتستورد ألمانيا معظم إمدادات الغاز من روسيا والنرويج وهولندا و #بريطانيا والدنمرك عبر خطوط أنابيب.