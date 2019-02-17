أرامكو السعودية تبني أضخم مصفاة نفط في باكستان

وقعت السعودية وباكستان اتفاقية تنفيذ مصفاة #أرامكو في ميناء #جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران #خان.

وستكون المصفاة السعودية التي أبرمت اتفاقيتها اليوم خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى إسلام آباد، عبارة عن محطة رئيسية داخل ميناء جوادر وضمن مشروع #الحزام والطريق الضخم، وهو الميناء الأقرب إلى مدينة سينجيانج الصينية الصناعية.

ويكتسب ميناء جوادر الواقع جنوب غرب #باكستان أهمية لحركة التجارة النفطية، مع إطلالته على #بحر_العرب بالقرب من مضيق #هرمز والذي يشهد مرور ثلث نفط العالم من هذا المضيق.

وتهدف السعودية من ذلك إلى الاستثمار في البنية التحتية للميناء، وتنفيذ أكبر مصفاة نفط في العالم داخل الميناء بقيمة 10 مليارات دولار، كما تهدف إلى تعزيز العمق الاستراتيجي لها داخل شبه القارة الهندية.