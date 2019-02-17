الناصر: الشراكة مع "توتال" ستضخ استثمارات بمليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو السعودية أمين الناصر إن اتفاقية الاستثمار الموقعة مع " #توتال " هي شراكة بالمناصفة (حصة كل شركة 50%) في الاستحواذ على شركة تسهيلات للتسويق "سهل".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان "أرامكو" و"توتال" على البدء بتطوير 270 محطة وقود في مختلف مناطق #المملكة، بحسب الناصر.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الموقعة للشركتين هي مليار دولار خلال الست سنوات القادمة.

وتخطط أرامكو السعودية و"توتال" لضخ مبلغ المليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة لتوسيع وتطوير الشبكة الحالية لمحطات الوقود، لتشمل خدماتها شرائح واسعة من المستهلكين في المملكة، وفق الناصر.

وكانت أرامكو السعودية و"توتال" وقعتا نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية للاستثمار في مجال #بيع_الوقود_بالتجزئة في المملكة.

وتبلغ حصة كل شركة 50% من المشروع المشترك الذي تبلغ قيمته مليار دولار.