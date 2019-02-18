اتفاقات طاقة بـ 100 مليار ريال بين السعودية وباكستان

وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مذكرات تفاهم مع الجانب الباكستاني، ضمن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى #باكستان.

وفي هذا الإطار تم توقيع 4 مذكرات تفاهم واتفاقية واحدة في مجالات #الطاقة والتعدين مع الجانب الباكستاني، التي تأتي ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وتزيد القيمة الإجمالية للاتفاقات بقطاعات الطاقة والتعدين على 100 مليار ريال.

وشملت الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم بقيمة 22.5 مليار ريال للاستثمار في قطاع #التعدين بهدف تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في قطاع الثروة المعدنية والاستثمار في مشاريع التعدين في باكستان، للمستثمرين السعوديين وفي مقدمتهم شركة معادن.

ووقع الجانبان مشروع مذكرة تفاهم للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 7.5 مليار ريال، بهدف تسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد من المستثمرين السعوديين، وفي مقدمتهم الشركة العالمية لمشاريع المياه والكهرباء (أكوا باور).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الباكستاني للاستثمار في قطاعي التكرير و #البتروكيماويات بقيمة 37.5 مليار ريال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في أسواق الطاقة والبتروكيماويات الباكستانية عن طريق الاستفادة من الزيت الخام العربي السعودي.

وأعلن عن توقيع مشروع اتفاقية لتزويد باكستان بإمدادات الوقود بقيمة مليار ريال شهريا وتجدد سنويا لمدة 3 سنوات، بهدف تأمين إمدادات الوقود لباكستان.

وتشمل الاتفاقية الزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال LNG عن طريق الصندوق السعودي للتنمية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية لتمويل مشاريع لإنتاج #الطاقة_الكهربائية في باكستان، بمبلغ يقدر بنحو 1.2 مليار ريال من خلال الصندوق السعودي للتنمية.