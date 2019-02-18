السعودية.. تراجع صادرات الخام لـ7.7 مليون برميل بديسمبر

أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات #النفط_الخام السعودية في ديسمبر/كانون الأول إلى 7.690 مليون برميل يوميا من 8.235 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.

بينما ارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.054 مليون برميل يوميا إلى 2.113 مليون برميل يوميا في ديسمبر.



وتُقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي نشرتها في موقعها على الإنترنت.

وتراجع إنتاج #السعودية من الخام 0.450 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.643 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وأفادت البيانات تراجع مخزونات الخام في السعودية 2.842 مليون برميل إلى 205.376 مليون برميل في ديسمبر.

من جهة أخرى، انخفض الطلب السعودي على #المنتجات_النفطية 0.061 مليون برميل يوميا إلى 2.039 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

وتراجع استهلاك #المصافي_السعودية من الخام 0.152 مليون برميل يوميا إلى 2.684 مليون برميل يوميا في ديسمبر.