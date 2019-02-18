النفط يتجه لأقوى أداء فصلي للربع الأول منذ 8 سنوات

استقر خام القياس العالمي مزيج برنت، اليوم الاثنين، متجها صوب أقوى أداء فصلي لفترة الربع الأول في 8 سنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة #أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، وفي مقابل تأثير سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1239 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 55.96 دولار للبرميل.

وارتفع النفط بنحو 25 في المئة منذ بداية العام، ماضيا على المسار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول منذ 2011، بفضل التزام منظمة أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج.

وأظهر تقرير الطاقة السنوي الذي تصدره شركة بي بي BP البريطانية أن الطلب العالمي على #النفط سيبقى قويا خلال العقدين المقبلين، حتى ولو تم الوفاء بالأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس لتغير المناخ واعتماد الطاقة المتجددة.

وقدر تقرير BP أن ينخفض ​​الطلبُ على النفط بـ 20% فقط بحلول عام 2040 حتى مع الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة في المصانع والمباني وزيادة وسائل النقل الكهربائي.

وتوقع التقرير انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45% بحلول 2040، في حال الاستخدام غير المسبوق للتكنولوجيا في مجال احتجاز #الكربون واستخدامه وتخزينه.

وسوف يقفُ الطلب العالمي على النفط عند 80 مليون برميل يومياً في هذا السيناريو، مقارنةً مع ما يزيد قليلاً عن مئة مليون برميل يومياً متوقعة العام الحالي.