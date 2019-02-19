اس أويل تورد منتجات بـ2.32 مليار دولار لوحدة لأرامكو

قالت اس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا لبيع ما قيمته الإجمالية 2.61 تريليون وون (2.32 مليار دولار) من المنتجات النفطية المكررة إلى ذراع التجارة لشركة أرامكو السعودية.



وقالت اس-أويل، التي أكبر مساهميها أرامكو نفسها، في إفصاح تنظيمي إنها ستورد ما يصل إلى 17 مليون برميل من الديزل وحتى 13 مليون برميل من النفتا وما يصل إلى 12 مليون برميل من وقود الطائرات إلى أرامكو التجارية سنغافورة بموجب العقد الساري بين أول يناير والحادي والثلاثين من ديسمبر 2019.