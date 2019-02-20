إدارة الطاقة: إنتاج النفط الصخري سيبلغ مستوى قياسياً

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية في تقرير شهري، إن إنتاج الولايات المتحدة من سبعة تكوينات صخرية كبيرة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 84 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 8.4 مليون برميل يوميا.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من #الغاز_الطبيعي إلى مستوى قياسي عند 77.9 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس.

وسيمثل هذا زيادة بأكثر من 0.8 مليار قدم مكعبة يوميا مقارنة مع توقعات فبراير، فضلا عن كونه يمثل زيادة شهرية للشهر الرابع عشر على التوالي.

وكان إنتاج الغاز عند نحو 65.5 مليار قدم مكعبة يوميا في مارس من العام الماضي.