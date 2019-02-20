السعودية تتوقع استئناف إنتاج النفط مع الكويت

قال وزير #الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الأربعاء إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة مع الكويت.

وقال ردا على سؤال بشأن الموعد المحتمل لتوصل #السعودية و #الكويت إلى اتفاق "نأمل في حل هذا في 2019".

وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تسوية في 2019 "تحدوني الثقة".

واجتمع وزير الطاقة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الثلاثاء.

وقد يضيف استئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا إلى #الإنتاج السعودي والكويتي.

و #المنطقة_المقسومة السعودية الكويتية، تبلغ مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت.

وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي لنيودلهي، ذكر الفالح أن #أرامكو تتطلع لفرص استثمارية أخرى في الهند إلى جانب مشروع المصفاة العملاقة.

وأضاف الفالح أن شركة سابك تتطلع للاستثمار في البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التحويلية في الهند.