تحالف بين "إينوك" الإماراتية و مؤسسة النفط الهندية

قالت شركة بترول الإمارات الوطنية #إينوك، اليوم الأربعاء، إنها شكلت تحالفا مع مؤسسة النفط الهندية التي تديرها الدولة في إطار استراتيجية التوسع العالمي للشركة التي مقرها دبي.

وذكرت الشركة في بيان، أن الشراكة ستمكن إينوك من "تعزيز حضورها لتغطي أكثر من 180 ميناء في 28 دولة، مما يتيح لها القدرة على تزويد العملاء بالزيوت والشحوم المخصصة للنقل البحري والخدمات الفنية المتطورة".

ولعل من أبرز المشاريع التي تتم بالشراكة بين #السعودية و #الإمارات و #الهند ، هي مصفاة راتناغيري، التي تبلغ كلفتها 44 مليار دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_النفط_الهندية سانجيف سينغ، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد، قد ذكر أن "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".