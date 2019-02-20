لجنة أوبك+:نسب الالتزام بتخفيضات النفط عند 83% في يناير

قال 4 مندوبين من #أوبك إن لجنة مراقبة اتفاق خفض معروض النفط المبرم بين أوبك وغير الأعضاء خلصت إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 83% في يناير/كانون الثاني.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وعدة مصدرين آخرين بقيادة روسيا قد توصلوا إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

وتعقد اللجنة الفنية المشتركة المؤلفة من ستة أعضاء اجتماعا في فيينا اليوم.

وفي سياق متصل، هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 2019 اليوم الأربعاء مع زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نحو بدد الأثر الصعودي لتخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك و #العقوبات_الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى في 2019 عند 56.39 دولار للبرميل اليوم، لكنها ما لبثت أن تراجعت من جديد إلى 56.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، وهو ما يزيد قليلا فحسب على التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.41 دولار للبرميل بانخفاض أربعة سنتات عن التسوية السابقة، وإن كانت إلى الآن ليست بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83، والذي سجلته يوم الاثنين.

وتلقت أسعار #النفط دعما من تخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ومن المتوقع أن تقلص #السعودية ، عضو أوبك وأكبر مصدر للنفط، شحنات الخام الخفيف إلى آسيا في مارس آذار ضمن جهود لتقليص المعروض في الأسواق.

لكن في مقابل خفض الإمدادات والعقوبات الأميركية، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام أكثر من مليوني برميل يوميا في 2018 ليسجل مستوى قياسيا عند 11.9 مليون برميل يوميا.