مخزونات النفط في أميركا ترتفع 3.7 مليون برميل بأسبوع

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الإنتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من فبراير، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 57 ألف برميل يوميا، بينما استقرت معدلات التشغيل.

وهبطت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 350 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 69 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.92 مليون برميل يوميا.