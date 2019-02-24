فيتول: إمدادات الصخري قد تحول سوق النفط إلى الفائض

توقعت مجموعة "فيتول" Vitol التي تعتبر أكبر شركة لتجارة #النفط في العالم، ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف في النصف الأول من هذا العام، في ظل تخفيض إنتاج منظمة أوبك وفي ظل #العقوبات_الأميركية على إيران وفنزويلا، ما يسبب نقصا في الخامات الثقيلة التي تعتمد عليها شركات التكرير الأميركية.

وفي المقابل، حذرت Vitol من أن إمدادات #النفط_الصخري يمكن أن تحوّل سوق النفط إلى الفائض في الربع الأخير من العام الحالي، لأن خطوط الأنابيب الجديدة التي تربط حوض بيرميان وساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة ستسمح لمنتجي النفط الصخري بتعزيز الإنتاج.

وفي سياق متصل، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات حفر النفط العاملة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع بنهاية الأسبوع الماضي، بعد أن سجل إنتاج الخام في الولايات المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأشارت بيكر هيوز إلى انخفاض عدد المنصات النشطة بمقدار 4 منصات إلى 853 منصة.

وكانت إدارة معلومات الطاقة قد ذكرت أن إنتاج #النفط_الأميركي سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 12 مليون برميل يوميا.