ترمب ينتقد أوبك مجددا:العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قلقه، اليوم الاثنين، بشأن أسعار النفط، داعياً منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى عدم رفع الأسعار.

وقال ترمب في تغريدة "أسعار #النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية - الوضع هش!".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها #الرئيس_الأميركي منظمة أوبك، بل قاد حملة ممنهجة في هذا الإطار منذ أبريل 2018، عندما غرد آنذاك على تويتر، قائلا: "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

وجاء الرد سريعا حينها من أمين عام #أوبك محمد باركيندو على تغريدة ترمب التي وصف فيها أسعار النفط بـ"المرتفعة جدا على نحو مصطنع"، قائلا: "أوبك صديقة للولايات المتحدة ولديها اهتمام قوي بنموها وتطورها ورخائها".

وأضاف أن #اتفاق_أوبك والمستقلين أنقذ صناعة النفط من انهيار وشيك.

وارتفعت أسعار النفط اليوم وسط حالة من الضبابية السياسية وعقوبات وقيود غير طوعية على عدد من المنتجين، لكنها قد تواجه ضغطا ناجما عن القلق المستمر بشأن الاقتصاد العالمي والصادرات الأميركية القياسية.

ويقود أعضاء أوبك ومنتجون من خارجها مثل روسيا جهودا لإعادة التوازن للسوق ودعم أسعار النفط.