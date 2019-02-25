تغريدة ترمب تكبد النفط خسائر قوية

انخفضت أسعار النفط الاثنين بعد أن استأنف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب هجماته على منظمة الدول المصدرة للنفط #أوبك، منتقدا الأسعار "التي ترتفع كثيرا" ومطالبا المنظمة بالحد من خفض إنتاجها.

وكتب ترمب في تغريدة "أسعار النفط ترتفع كثيرا. أتمنى على أوبك (...) أن تحافظ على الهدوء (...) لا يمكن للعالم تحمل زيادة في الأسعار".

وسجلت أسعار #النفط التي كانت متوازنة لدى بدء التداولات، تراجعا.

وحوالي الساعة 12,50 بتوقيت غرينتش (13,50 بتوقيت باريس)، انخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم نيسان/أبريل إلى 66 دولارا في لندن بعد خسارته 1,11 دولار بالمقارنة مع سعر الإغلاق الجمعة.

وفي المبادلات الإلكترونية في نيويورك، انخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم نيسان/أبريل 92 سنتا إلى 56,34 دولارا.

وكان ترمب انتقد أوبك لجهودها للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة.

وتتابع الأسواق عن قرب هذا الخلاف بينما أحيا برلمانيون أميركيون قانونا ضد أوبك في الولايات المتحدة.

وكانت منظمة #أوبك وشركاؤها وضمنهم روسيا، أعلنت في نهاية كانون الاول/ديسمبر أنهم سيخفضون انتاجهم وهو القرار الذي لم يكن كافيا حينها لرفع الاسعار.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر الجمعة حيث وصل سعر برميل برنت إلى 67,73 دولارا وسعر النفط الخفيف 57,81 دولارا.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة فيليب فيتشرز إن "الأسعار مرتفعة (بالمقارنة مع بداية العام) لأن الأسواق تراقب العقوبات القاسية على فنزويلا وجهود أوبك لخفض العرض العالمي وإمكانية اندلاع نزاع تجاري بين الصين والولايات المتحدة".