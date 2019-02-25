صادرات أميركية قياسية تهبط بالنفط..وتفاؤل التجارة يدعمه

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الاثنين تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصادرات الأميركية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا.

لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن #واشنطن و #بكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا وبما يعادل 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وكان الخام ختم معاملات الجمعة دون تغير يذكر بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني عند 67.73 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57.20 دولار للبرميل منخفضة ستة سنتات أو 0.1 بالمئة عن أحدث تسوية.

وكانت عقود الخام قد ارتفعت 0.5% يوم الجمعة بعد أن سجلت ذروتها منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني عند 57.81 دولار للبرميل.

وعزا المتعاملون الانخفاضات إلى وفرة #المعروض_النفطي وسط تنامي الصادرات من الولايات المتحدة، مما يجبر الموردين الآخرين ولاسيما من الشرق الأوسط على عرض تخفيضات على أسعار خاماتهم.