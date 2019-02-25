الصادرات السعودية غير النفطية تقفز 12% في ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة #صادرات_النفط_السعودية 12.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 69.97 مليار ريال (18.66 مليار دولار).

وزادت قيمة الصادرات غير النفطية 11.8 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول عنها قبل سنة إلى 21.05 مليار ريال، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة السعودية العامة للإحصاء، بحسب ما ورد في "وريترز".

وتراجعت قيمة واردات السعودية 2.2 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بها قبل عام لتصبح 41.88 مليار ريال.

وكانت أسعار النفط تراجعت اليوم الاثنين تحت وطأة معروض وفير في ظل تنامي الصادرات الأميركية ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية مثل آسيا.

لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن #واشنطن و #بكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا وبما يعادل 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.