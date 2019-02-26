القلعة: بدء تشغيل مصفاة "المصرية للتكرير" بالربع الثالث

قالت القلعة للاستشارات المالية إن التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الشركة #المصرية_للتكرير سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصفاة، المقامة شمال القاهرة على مساحة 330 ألف متر مربع، نحو 4.3 مليار دولار وستغطي ما يعادل 30 إلى 50% من واردات مصر من المنتجات البترولية.

وقالت #القلعة في بيان إلى #بورصة_مصر "تم تشغيل وحدة إنتاج الديزل بنجاح، ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام على أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثالث".

وتعول القلعة ومساهموها على المصرية للتكرير لانتشالها من الديون المتراكمة والخسائر المتتالية التي تتكبدها منذ قيدها بالبورصة.