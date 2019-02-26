ترمب يعود لتوجيه التغريدات إلى أوبك... والنفط يهوي

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الثلاثاء لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت 3% في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب #أوبك إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض عشرة سنتات أو 0.2% عن آخر إغلاق. ولامس برنت، الذي هبط 3.5% أمس الاثنين، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير اليوم عند 64.32 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5%.

ويقول المحللون إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج. وزادت أسعار برنت 8.1% بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير.

وأبدى ترمب يوم الاثنين قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.