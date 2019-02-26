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جازبروم نفط الروسية تتوقع نمو إنتاجها 2-3% سنويا

المصدر: موسكو - رويترز
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قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الثلاثاء إن استراتيجيتها طويلة الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز بين 2 و3% سنويا.

وأدلى أليكسي يانكيفيتش المدير المالي لجازبروم نفط بتلك التصريحات أثناء مناسبة للمستثمرين في هونج كونج حيث أضاف أن أسواق النفط العالمية مازالت متقلبة وعصية على التنبؤ.

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