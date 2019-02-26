قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الثلاثاء إن استراتيجيتها طويلة الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز بين 2 و3% سنويا.
وأدلى أليكسي يانكيفيتش المدير المالي لجازبروم نفط بتلك التصريحات أثناء مناسبة للمستثمرين في هونج كونج حيث أضاف أن أسواق النفط العالمية مازالت متقلبة وعصية على التنبؤ.
جازبروم نفط الروسية تتوقع نمو إنتاجها 2-3% سنويا
قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الثلاثاء إن استراتيجيتها طويلة الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثفات الغاز بين 2 و3% سنويا.