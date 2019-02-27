البحرين تبدأ إنتاج النفط تجريبياً من حقلها الضخم بإبريل

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة، إن بلاده تجري محادثات مع شركات أميركية عاملة في قطاع النفط الصخري لتطوير حقل النفط والغاز الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

وكانت البحرين أعلنت في أبريل الماضي اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز منذ عام 1932، تقدر احتياطياته بما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط المُحكم.

وذكر الوزير أن أعمال حفر بئر الاختبار الأول بدأت بالفعل، متوقعا أن يبدأ الإنتاج التجريبي بنهاية أبريل.

وأضاف الوزير أن #البحرين تستهدف شركات النفط التي لديها خبرات في #النفط_الصخري_الأميركي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى الآن توقيع اتفاق بشأن مناطق الامتيازات.