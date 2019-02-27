إنتاج أميركا النفطي يفوق 12.1 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات إدارة #معلومات_الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء ارتفاع إنتاج #الولايات_المتحدة من النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي ليسجل 12.1 مليون برميل يوميا عند مستوى ذروة للأسبوع الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات أن صافي #الواردات الأميركية من الخام هبط إلى 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى معدل منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة جمع #البيانات في عام 2001.

وقالت الإدارة إن واردات الولايات المتحدة التجارية من الخام هبطت إلى 5.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.