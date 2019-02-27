باركيندو يدعو "ترمب" لطاولة الحوار لإعادة التوازن للنفط

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد #باركيندو إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب محل ترحيب للمشاركة في الحوار بشأن موازنة العرض والطلب في سوق النفط العالمية.

وقال باركيندو، عندما سُئل عن تغريدة ترمب يوم الاثنين التي أبلغ فيها #أوبك أن أسعار #النفط أعلى مما ينبغي وأن "تسترخي وتأخذ الأمور ببساطة"، إن للولايات المتحدة، باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، دورا استراتيجيا في ميزان العرض والطلب العالمي.

وكان باركيندو يتحدث إلى رويترز على هامش مؤتمر نفطي في الرياض.

من جهة أخرى، اعتبر الفالح أنه من الصعب حاليا التكهن بتمديد اتفاق #أوبك+ لخفض المعروض، قائلا:" الطلب سيتسارع من الربع الثاني فصاعدا وإن التزام أوبك+ بخفض الإنتاج سيتحسن".

وفي رده على دعوة ترمب لأوبك بتخفيف جهودها لتعزيز أسعار النفط، قال الفالح: "نأخذ الأمور ببساطة، والأولوية لاستقرار سوق النفط قبل كل شيء".

وأضاف: "إن دول أوبك وغير أوبك تضطلع بدورها في موازنة سوق النفط لكن مواصلة ذلك تتطلب استثمارات في وقتها ومعروض موثوق وطاقة فائضة ملائمة".