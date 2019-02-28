تراجع واردات اليابان من النفط 5% في يناير

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، إن واردات اليابان من النفط الخام تراجعت 5% في يناير عنها قبل عام إلى 3.25 مليون برميل يوميا.



وتراجعت مبيعات المنتجات النفطية المحلية في اليابان 4% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 3.13 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات.



ونزلت مبيعات البنزين 2.9% إلى 793 ألفا و959 برميلا يوميا، وانخفضت مبيعات الكيروسين 6.5% عنها قبل سنة إلى 532 ألفا و383 برميلا يوميا، وفقا للأرقام.