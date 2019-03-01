إنتاج النفط الأميركي يهبط للمرة الأولى منذ مايو

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري، الخميس، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع في ديسمبر كانون الأول إلى 11.85 مليون برميل يوميا، مسجلاً أول انخفاض منذ مايو.



وهبط الإنتاج 56 ألف برميل يوميا من مستوى قياسي بلغ 11.91 مليون برميل يوميا في نوفمبر.



ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة واصل الصعود للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 98.0 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 97.9 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر.



لكن تلك كانت أصغر زيادة شهرية في إنتاج الغاز منذ يناير 2018.