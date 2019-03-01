نوفاك: من السابق لأوانه البت بتمديد خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين #أوبك ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده.



وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلا "لا إجابة لهذا السؤال الآن... هذا سابق لأوانه لأنه مر شهران فقط".

كشف مصدر مطلع أن متوسط إنتاج البلاد النفطي لروسيا بلغ نحو 11.34 مليون برميل يوميا في فبراير.



ويقل هذا المستوى بمقدار 75 ألف برميل عن المسجل في أكتوبر، والذي يُستخدم كمستوى استرشادي في الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.

وقالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة إن الوزير ألكسندر نوفاك التقى بشركات النفط الروسية لمناقشة التقدم في اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشان خفض الإنتاج.

وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق وإن إنتاجها النفطي في فبراير انخفض 97 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر المستخدم كمرجع للاتفاق العالمي.