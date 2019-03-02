أدنى مستوى لنشاط إنتاج النفط الأميركي بـ 9 أشهر

خفضت شركات #الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية العاملة إلى أدنى مستوى في حوالي 9 أشهر مع قيام بعض المنتجين بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الرغم من صعود أسعار عقود #الخام بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام، بحسب رويترز.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات #الحفر أوقفت تشغيل 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في أول مارس آذار، لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 843 وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2018.

وهبط عدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، لثاني أسبوع على التوالي لكنه ما زال مرتفعا قليلا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 800 حفار مع تركيز شركات الطاقة على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج في ظل توقعات بأن أسعار الخام ستنخفض هذا العام مقارنة مع 2018.

ووفقا لبيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط و #الغاز_الطبيعي النشطة في #الولايات_المتحدة هذا الأسبوع 1038، ينتج معظمها النفط والغاز كليهما.