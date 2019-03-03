"سبكيم" تنهي أعمال الصيانة لمصنع البولي بيوتيلين

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " #سبكيم" الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البولي بيوتيلين ترفتاليت (PBT) التابع لشركة سبكيم للكيماويات، والبدء في تشغيل المصنع يوم الجمعة 1 مارس 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم خلال هذه الصيانة الدورية المجدولة للمصنع الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وبينت أن الأثر المالي لهذا التوقف المجدول عند الانتهاء من تحديده سينعكس على نتائج الربع الأول من العام 2019، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي أي تأثير من هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء.