النفط يرتفع بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات أوبك

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الاثنين مدعومة بخفض إنتاج #أوبك وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.

بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 65.25 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3% عن آخر تسوية.



وبلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتا أو 0.3%.



ويأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام.



وقال مصدر مطلع على المحادثات أمس الأحد في يبدو أن البلدين اقتربا من اتفاق سيلغي رسوما أميركية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية وإلغاء الرسوم التي فُرضت بشكل انتقامي على بضائع أميركية.