مصادر ترجح تمديد اتفاق أوبك حتى يونيو المقبل

قالت ثلاثة مصادر في #أوبك يوم الاثنين إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل/نيسان، إذ أنه سيكون من السابق جدا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قبل التحالف المعروف باسم أوبك+ في يونيو حزيران، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك.

وقال أحد مصادر أوبك "القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لأبريل.. فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها".