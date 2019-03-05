نوفاك: روسيا ستسرع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الحالي

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر #نوفاك، إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الحالي.

وأضاف نوفاك أن إجمالي خفض الإنتاج في نهاية مارس الجاري سيصل إلى 228 ألف برميل يوميا دون مستوى أكتوبر الماضي.

وكانت أوبك وبعض كبار منتجي النفط من خارج المنظمة بقيادة #روسيا ، قد اتفقوا على خفض إنتاج الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير الماضي، بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم #أسعار_النفط المنخفضة.

وكانت ذكرت وكالة رويترز عن مصادر في #أوبك أنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل المقبل.

وأضافت الوكالة أنه سيكون من السابق لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفض الإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.

وأضافت المصادر أنه ستتم مناقشة الاتفاق في يونيو المقبل، ومن المتوقع تمديده، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كل من #إيران وفنزويلا العضوين في أوبك.