توقعات متفائلة للإنتاج الصخري الأميركي تهبط بالنفط

انخفضت #أسعار_النفط بفعل توقعات إيجابية للإنتاج من شركتين أميركيتين كبيرتين لإنتاج النفط وارتفاع مخزونات الخام الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على تخفيضات الإنتاج التي تقودها #أوبك .



وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.47 دولار للبرميل، منخفضة 39 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وانخفض برنت إلى 65.22 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7 % أو 41 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل.



ونشرت شيفرون وإكسون موبيل تقديرات بشأن الإنتاج في حوض برميان أمس الثلاثاء تشير إلى زيادة إنتاج #النفط_الصخري .



كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أيضا زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.



وقال معهد البترول إن #مخزونات_النفط_الأميركية ارتفعت 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس آذار إلى 451.5 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت لزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.



ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التابعة لوزارة الطاقة في وقت لاحق اليوم.



وتقوض الزيادة في إنتاج أميركا الشمالية الجهود الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإمدادات.