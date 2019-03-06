صادرات مصر من الغاز المسال تقفز لأعلى مستوى في 6 سنوات

كشف تقرير حديث أن صادرات مصر من #الغاز المسال قفزت لتسجل أعلى مستوى في 6 سنوات أي منذ العام 2013.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "بلاتس" للأبحاث النفطية، أن صادرات الغاز المسال من مجمع إدكو زادت بنسبة 44% في شهر فبراير لتصل إلى 391.3 مليون متر مكعب، وهو ما يعد أكبر حجم تصدير من الغاز المسال منذ شهر مايو 2013.

وذكر أنه جرى تصدير أربع شحنات الشهر الماضي، منها شحنتان إلى تركيا وواحدة إلى فرنسا والرابعة إلى سنغافورة.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قد كشفت الشهر الماضي، أن صادرات الغاز المسال من مجمع إدكو التابع لشركة شل قفزت في فبراير إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميا مطلع العام الجاري.

وتوقع التقرير أن تتواصل الزيادة في صادرات مصر من الغاز المسال بنحو 810 ملايين متر مكعب خلال العام، مدفوعة ببدء الإنتاج من حقل ظهر وأيضا حقول الغاز الطبيعي بدلتا النيل.

وأوضح أنه يمكن تحقيق المزيد من الإنتاج إذا ما تمكنت الحكومة من تسوية النزاع القائم مع شركة "يونيون فينوسا جاس" بشأن استئناف التصدير من مصنع دمياط للإسالة.

لكن "يونيون فينوسا جاس"، الشريك الرئيس في مصنع دمياط، نفت أن تكون قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإسقاط دعوى التحكيم الذي يلزم الحكومة المصرية بدفع غرامة ملياري دولار، تمهيدا لاستئناف التصدير من المصنع في أبريل المقبل.

وفي تصريحات أمس، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تستهدف الوصول بصادراتها من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري.

وذكر "الملا" أن #صادرات_مصر_من_الغاز الطبيعي تبلغ حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا، وستصل إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا، وذلك مع زيادة حجم إنتاج حقل ظهر. ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز بنهاية 2019 إلى 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

وأوضح الوزير المصري أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا في الوقت الحالي.

وقال إن #مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2021-2022 وبدء التصدير في 2022-2023.