أسعار النفط تميل إلى الانخفاض في آسيا

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا بسبب مخاوف حول الطلب نظرا للتوقعات السيئة للبنك المركزي الأوروبي حول صحة اقتصاده.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 41 سنتا ليبلغ سعره 56,25 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي، تسليم أيار/مايو فقد تراجع 52 سنتا إلى 65,78 دولار.

وخفض المصرف المركزي الأوروبي توقعاته إلى 1,1 بالمئة للنمو في 2019 في منطقة اليورو، و1,6 بالمئة في 2020، مقابل 1,7 المئة في هاتين السنتين في تقديراته السابقة التي نشرت في كانون الأول/ديسمبر.

وسيؤثر تراجع نمو اقتصاد العالم بالتأكيد على الطلب على النفط، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار رغم جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها مثل روسيا، لدعم الأسعار عبر خفض إنتاجها.

وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأربعاء إنها تتوقع ألا يتجاوز النمو 3,3 بالمئة في 2019 بسبب التوترات التجارية والشكوك المحيطة بالأوضاع السياسية. وكانت المنظمة تتوقع في تشرين الثاني/نوفمبر أن تبلغ النسبة 3,5 بالمئة.

وقال بنجامين لو المحلل في مجموعة "فيليب فيتشرز" إن "خفض توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي الأوروبي أوقف ارتفاع الأسعار لأن الأسواق متوترة بسبب ضعف الطلب".

وأضاف أن "تأثير التباطؤ الاقتصادي والخلافات التجارية والشكوك الجيوسياسية تؤثر على الطلب العالمي للنفط".