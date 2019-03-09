أقل مستوى لنشاط حفر النفط الأميركي بـ 10 أشهر

خفضت شركات #الطاقة الأميركية عدد حفارات #النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مع تنفيذ منتجين مستقلين خطط لخفض الانفاق، رغم أن شركات نفطية كبرى تخطط لمزيد من الانفاق.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد #حفارات_النفط انخفض بمقدار 9 حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس آذار، ليتراجع إجمالي عدد الحفارات إلى 834 وهو الأدنى منذ مايو أيار الماضي.

وما زال عدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 796 بعد أن عززت شركات الطاقة الانفاق في 2018 للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

وتباطأت أنشطة الحفر النفطي مع تقلص عدد الحفارات في الأشهر الثلاثة الماضية بينما تخفض شركات مستقلة للاستكشاف والانتاج الانفاق مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الانتاج وسط توقعات بأن أسعار الخام ستنخفض هذا العام مقارنة مع 2018.

لكن شركات نفطية دولية قالت إنها تخطط لزيادة الانفاق هذا العام.

ووفقا لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط و #الغاز_الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 1027 هذا الأسبوع. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.